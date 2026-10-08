В Минске проходит активная фаза учений "Евразия-Антитеррор - 2026"

Второй день масштабного Контртеррористического форума проходит в Минске. 8 октября участники увидят самую зрелищную часть - учение "Евразия-Антитеррор - 2026". Специальные подразделения 6 стран отработают практические совместные действия по ликвидации террористических угроз на объектах инфраструктуры.

Возле "Чижовка-Арены" в Минске с самого утра работают съемочная группа "Первого информационного" и журналисты из разных стран. Здесь начинается активная фаза международного учения, в котором впервые в связке примут участие спецподразделения сразу шести государств - Беларуси, России, Китая, Ирана, Узбекистана и Казахстана.

Как отмечают журналисты, работа спецподразделений, как правило, остается за кадром: в новостях она проходит сухо, в лучшем случае - в оперативных сводках. 8 октября у представителей СМИ появилась редкая возможность увидеть все воочию.

Участники форума, начавшегося накануне, уже прибыли на площадку. Сейчас они находятся в зале, где проходит брифинг и подведение итогов первого этапа учения. Активная фаза начнется после 10:00.

По словам организаторов, это уникальная операция: впервые подразделения из шести стран будут работать вместе, в связке. Командиры ориентированы на то, чтобы использовать весь свой национальный опыт и знания, а также внедрять новые наработки.

Программа плотная и приближена к реалиям сегодняшнего дня. Сценарий включает классические элементы: захват заложников и их освобождение, массовый расстрел, захват автомобильного транспорта. Также будет показан эпизод работы на воде с использованием дронов. Будет задействовано новое оборудование и вооружение.

Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что нужно быть готовыми буквально ко всему, именно поэтому подобные учения имеют особое значение.