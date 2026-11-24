В Минске проходит бизнес-форум "Беларусь - Омская область", где руководители ведомств и топ-менеджеры предприятий с двух сторон проводят переговоры. На полях форума руководство "Белтелерадиокомпании" и крупнейшего медиавещателя за Уралом "Омские медиа" подписали соглашение о партнерских отношениях и развитии взаимного информационного сотрудничества.

Документ предусматривает регулярный обмен новостными сюжетами и репортажами по социально-экономической, культурной и туристической тематике. Омская сторона готова предоставить права на трансляцию своих документальных фильмов и спецпроектов. Отдельное направление - организация телемостов и прямых включений в рамках значимых событий и государственных праздников Союзного государства, а также информационная поддержка совместных гуманитарных, спортивных и культурных инициатив.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Это у нас далеко не первое подписанное соглашение с российскими регионами. За последние 10 лет достаточное количество документов подписано. И самое главное, что они работают. Начинаем с самого элементарного: составляем шорт-листы проектов, документальных фильмов в первую очередь, художественных фильмов, которые могут заинтересовать наших партнеров, и затем обмениваемся, выбираем то, что нас интересует друг у друга, и показываем в эфире. Нас это радует, наша документалистика очень широко показывается в российских регионах, в региональных телерадиокомпаниях, и мы кое-что берем себе, показываем на самых разных каналах".

Для Беларуси соглашение обеспечит выход на еще большую аудиторию и совместное формирование повестки Союзного государства.