В Минске проходит "Душевный фестиваль"

В столице проходит "Душевный фестиваль". В программе: конкурс "Душа народная", также завтра пройдет шоу "Звездный шансон", 17 октября во Дворце спорта мы услышим большой концерт, а вечером пройдет концерт-дискотека, на котором прозвучат хиты 90-х и 2000-х. 15 октября в Минском городском дворце культуры определяли победителей конкурса народных исполнительских искусств. Отметим, что всего на конкурс пришло свыше 200 заявок из Беларуси, России и Азербайджана. В 2026 году в финале три номинации: вокальное соло, вокальный ансамбль и инструментальное соло. Члены жюри оценивали исполнительское мастерство и индивидуальность номеров.

Всего в финал творческого состязания вышли 13 участников. По итогам конкурса "Душа народная" обладателем Гран-при стал вокальный коллектив из Вилейки, который получит денежную награду в размере 3 тыс. рублей и право выступить на заключительном концерте в эту субботу в столичном Дворце спорта.

Андрей Дударчик, художественный руководитель ансамбля "Велея казачья":

"Во-первых, туда посылаешь сначала свое видео, промо, а потом тебя только выберут. Это уже приятно, потому что можно и не попасть сюда. А мы попали, это радует. Значит, нас смотрели, нас увидели, мы понравились, и дали нам возможность поучаствовать в финале".

Татьяна Лазовская, артистка заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании:

"В нашу страну приезжает очень много гостей, звучит много славянских песен, которые в каждом регионе звучат по-разному, потому что в Брестской области, в Могилевской области одна и та же песня может нести один и тот же смысл, но диалект играет большое значение. Смотришь в аранжировках, в исполнении, в трактовке песен - как будто это новая прочитанная история".

Христина Дайняк, заведующая сектором организации концертных мероприятий Государственного учреждения "Минский областной центр народного творчества":

"Если сказать, что изменилось в нашем фестивале, то в этом году мы подошли со стороны запросов зрителей. Вы сейчас видите и наблюдаете, что молодежь очень активно поет народные песни. И один из наших концертов "Душа народная" заявлен со слоганом "Народная - это модно". В этом концерте мы увидим творческие эксперименты от заслуженного коллектива ансамбля "Бяседа", а также от приглашенных молодых артистов. В новом современном звучании народное исполнение. Очень много у нас будет зрителей: как молодежи, так и старшего возраста".

Победители конкурса получили дипломы и денежные премии. "Душевный фестиваль" проходит уже в третий раз. В 2025 году концерты фестиваля посетили более 11 тыс. зрителей.