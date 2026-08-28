В Минске проходит фестиваль узбекской дыни

В Минске стартовало сладкое знакомство с Узбекистаном. Фестиваль узбекской дыни - культурно-гастрономический праздник, в котором ароматные плоды станут не только главным угощением, но и поводом рассказать о традициях и национальном колорите центральноазиатской республики.

Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси: "Фестиваль посвящается Дню независимости Республики Узбекистан. 1 сентября мы будем широко отмечать 35-летие независимости республики. В ходе встречи с руководством Минска мы договорились о проведении совместных культурных мероприятий в Беларуси и в Узбекистане, и сегодня первая реализация нашей договоренности. Из Джизакской области, которую я бы назвал родиной узбекской дыни, мы привезли несколько тонн плодов".

Фестиваль узбекской дыни продлится в Минске до 30 августа.