В белорусской столице проходит финал городского этапа конкурса "Студент года - 2026». 14 лучших представителей вузов борются за путевку на республиканский этап.

В 2026 году финал проходит под девизом "Живая материя: сила обретает форму". Конкурсантам предстоит доказать, что они не просто талантливы, а умеют превращать свои идеи в конкретный результат. В программе - ораторское мастерство, творческие визитки и сразу четыре концептуальных дефиле. Главной интригой вечера станет совместный номер финалистов с победителями конкурса "Студент года - 2025".

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "В этом году мы добавили ряд нововведений. Это и интеллектуальный конкурс, и те ценностные ориентиры, на которые ребята ориентировались, объясняя, почему именно они заслуживают стать студентами года города Минска. Важны их мотивация, проекты, которые они уже внедрили в жизнь, и те, которые планируют реализовать".

Позади недели интенсивной подготовки: отбор в университетах, десятки мастер-классов, экскурсии и многочасовые репетиции дефиле и творческих номеров.

Финалистка София Бузо поделилась настроением: "Очень много ребят хотят показать историю, а я хочу показать наш новый современный Минск и покорить эту сцену. Но на самом деле мы все друзья и коллеги, и я бы отдала победу каждому, потому что каждый уникален, ярок и прекрасен".

"Заряд к победе имеется. Мы все одна большая сплоченная команда, и у нас у всех обязательно все получится. Мы уже финалисты года, и я считаю, что это огромный прорыв", - поделился мнением финалист городского этапа конкурса "Студент года - 2026" Никита Крым.

Каждый из участников уже лидер своего университета. Эти ребята достигли особых успехов в науке или волонтерской деятельности.

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