В Минске проходит финал военной игры "Прорыв"

В Минске стартовали финальные дни республиканской военно-прикладной игры "Прорыв". 11 июля 80 студентов со всей страны сразятся за титул сильнейших.

Мероприятие развернулось на полигоне Военной академии Беларуси.

"Я представляю Белорусский государственный экономический университет. Это Минская область. Ребята заряжены. Мы готовились к этому очень долго и упорно - занимались вместе с факультетом внутренних войск. Ребята нас подготавливали, тренировки были тяжелые. Но сейчас мы понимаем, что все это было не напрасно. И это нам будет плюсик, потому что, учитывая то, какую нагрузку мы испытывали до этого, думаем, что, возможно, сегодня нам будет легче. Поэтому мы надеемся, что все-таки место займем достойное, - поделилась Ульяна Перепеча, студентка БГЭУ. - У меня душа к этому кипит. Всегда хотела заниматься подобным. Мне это действительно интересно, поэтому сегодня я здесь. Все это мне только в радость!"

Ульяна Перепеча

Николай Галынский, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Я приехал из города Горки, представляю Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. У нас подготовка шла долго и упорно. Мы уже участвуем в данном мероприятии второй год подряд. Второй год подряд побеждаем на области, поэтому знаем, к чему готовились. Долго готовились. Сам я - выпускник кадетского училища, и мне эта тема очень близка".

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