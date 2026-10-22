Минск принимает форум молодых парламентариев "Мой город - мое будущее"

Краткий пересказ от ИИ

Минск стал площадкой для диалога молодых парламентариев. II Международный форум "Мой город - мое будущее" собрал 100 участников из Беларуси и 12 регионов России. География обширная - от Балтики до Черного моря, а задача общая: превратить молодежные инициативы в реальные решения для своих городов. Для молодежи подготовили образовательную программу, мастер-классы, открытые диалоги и экскурсии, одна из которых прошла в стенах Белтелерадиокомпании.

II Международный форум молодых парламентариев проходит под главным девизом: молодежь - не гость в кабинетах власти, а полноценный партнер. В течение двух дней для участников организуют образовательные блоки. Среди тем - как превратить идею в законопроект и почему историческая память важна для суверенитета.

Стефания Винничек, специальный корреспондент "Первого информационного":

"Очень важно подружиться на этапе Союзного государства в таком юном возрасте, чтобы эти контакты можно было выстраивать и в дальнейшем. И поэтому, когда мы в таком игровом формате пробуем принимать какие-то законопроекты, направленные на развитие молодежной среды, принимать решения, связанные с информационной повесткой, поскольку для нас она сейчас одна из самых приоритетных, и мы можем предлагать креативные решения".

Одна из программ организована на базе Белтелерадиокомпании - для 26 ребят прошел открытый диалог с телеведущей "Первого информационного" канала Викторией Сенкевич на темы "Эффективные коммуникации, социальные сети и искусственный интеллект для молодого активиста". Речь идет о контенте, который объединяет. Участники совместно разбирают работу с образами будущего, приемы продвижения традиционных ценностей в цифровой среде, а также работу в прямых эфирах и создание информационных фильмов.

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Еще один мост построили между Беларусью и Россией, мостик такой, а может быть, и между поколениями, потому что люди разных поколений сошлись на том, что работа наша важна, и общаться нужно именно глаза в глаза. Вот эта энергия, передающаяся друг другу, она созидательная. Вместе всех победим, я думаю. Вопрос в том, как именно, как именно работать сегодня на самых разных площадках, в самых разных социальных сетях. Вот где-то молодые люди даже подсказали нам, будем брать в работу".

Кроме того, молодые парламентарии увидели своими глазами, как рождается проверенный телеконтент. "Первый информационный" - это инфопоток 24 на 7. Они также посетили знаменитые студии "300" и "600", побывали за кулисами программы "Скажинемолчи".

Сто участников, два дня усердной работы. Главный результат в том, сколько идей отсюда уйдет в реальные решения. Уже 23 октября молодежь подпишет итоговую резолюцию о сохранении ценностей, направленных на мирное развитие и эффективное партнерство.

"Мой город - мое будущее" - это не лозунг, а рабочая повестка молодых парламентариев, ведь именно за ними будущее.