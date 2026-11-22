В Минске проходит гранд-финал республиканского киберспортивного фестиваля "NOVA - 2026". Игроки со всей Беларуси соревнуются за победу в двух турнирах, а красок добавляют любители косплея.

Как рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский, подготовка к киберфестивалю началась заранее. Среди игроков команд проходили отборочные этапы по Dota 2 и Counter-Strike 2.

"Ребята на протяжении последних трех выходных проходили отбор в онлайн-формате, но это не помешало нам в течение трех дней провести четвертьфиналы, полуфиналы и сегодня финал. Это действительно масштабная работа", - добавил он.

Владимир Павловский отметил, что среди участников есть молодые люди, которые уже являются профессионалами и играют в именитых командах. Есть и те, кто пока еще не достиг такого уровня. "Исходя из организационных моментов, мы ориентируемся и на эту категорию игроков", - пояснил он.

О том, какая атмосфера царит на площадке и какие эмоции испытывают участники, см. видео.