В Минске проходит ХIII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры"
Минск 29 октября стал центром притяжения для мирового библиотечного сообщества. Конгресс "Библиотека как феномен культуры" собрал более 400 участников из 19 стран мира. Одна из ключевых тем - роль женщины в сфере.
Библиотечная система сегодня трансформируется, в том числе благодаря цифровизации. В Беларуси не только растет число виртуальных пользователей, но и увеличивается количество посещений библиотек - в прошлом году более чем на 9 %. Кроме того, в нашей стране профессия остается женской, доля сотрудников-мужчин составляет около 4 %.
Так, новые проекты и роль женщины в сфере обсуждают на ХIII Международном конгрессе "Библиотека как феномен культуры". Форум объединил около 450 делегатов из 19 стран. Представлены все континенты, кроме Антарктиды. Среди участников - руководители крупнейших национальных библиотек, ученые и разработчики цифровых решений.
Кумис Сеитова, директор Национальной академической библиотеки Казахстана:
"Для Казахстана сегодня получение опыта, в том числе белорусского опыта, по развитию культуры чтения очень важно. Сегодня в рамках данного мероприятия мы еще подписываем меморандум между двумя организациями - Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Национальной библиотекой Беларуси".
"В последнее время у нас идет борьба, цивилизационная борьба в этом деле. Говорить о нашей культуре, участвовать на таких форумах и так далее - это позволит нам привлечь внимание тоже с нашей стороны и таким образом брать опыт и сохранять нашу культуру", - отметил руководитель отдела прогнозирования международного развития Высшего института прикладных технологий (МАЛИ) Мохамед Сиссе.
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:
"Сейчас, после некоторой паузы, восстанавливаются широкие международные связи, в том числе и со странами Европейского союза. В этом плане культурная дипломатия, библиотечная дипломатия, она идет даже, может быть, чуть впереди официальной, именно так и должно быть. И, конечно же, в этом плане, в налаживании диалога между странами, роль библиотек трудно переоценить".
Более 2,5 млн белорусов ежегодно пользуются услугами библиотек. Около 40 % - это дети и подростки.