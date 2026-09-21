В Минске проходит "Линейка мира"

Дружба объединяет национальности и помогает вместе творить добрые дела во благо народов. 21 сентября в Международный день мира в Минске у Свято-Духова кафедрального собора необычное событие - это "Линейка мира", которая объединила 820 юных миротворцев со всей Беларуси под общим девизом "Единство во имя мира!"

Минск - город, где звучит голос мира, и линейка тому доказательство. Здесь собрались самые активные ребята, они гордо носят звание - миротворец, подтверждают это своими делами и поступками, а также проектами во имя мира.

В стране растет сеть школ, которые эту миссию считают не менее важной, чем достойные познания учеников по разным предметам. В столице такой статус получили уже 82 учреждения образования: от детских садов до колледжей.

Школа мира - это не просто статус, это философия воспитания, основанная на уважении, толерантности и стремлении в любом вопросе к мирному диалогу. Символическое мероприятие объединило детей, педагогов, дипломатов и представителей власти.

Дмитрий Карань, председатель правления Минского городского отделения Белорусского фонда мира:

"Это третья "Линейка мира". Каждый год она имеет свой девиз. В этом году девиз - "Единство во имя мира". Суть этой линейки - вовлечение юных миротворцев в дело миротворчества, в детскую дипломатию и в защиту мира, как они это понимают. Не зря Республика Беларусь названа республикой-миротворцем. А Минск - это центр миротворчества, который ведет за собой всю республику".

Юные миротворцы обратились к народам планеты с призывом - протянуть друг другу руку и провозгласить мир на всей земле во имя жизни. Дети хотят жить под мирным небом, хотя созидания и развития.

"Линейка мира" призвана привлечь внимание к теме "войны и мира", сформировать культуру мира среди подрастающего поколения, укрепить дружбу между представителями разных национальностей и культур.

Идея мира, дружбы и уважения, которая прозвучала, - это не просто слова, а ориентиры будущего.