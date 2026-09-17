В Минске проходит молодежная акция "Код народного единства"

В Минске - атмосфера праздника в честь Дня народного единства. Столичная молодежь проводит городскую акцию под лозунгом "Код народного единства". Активисты работают на самых оживленных локациях Минска: дарят жителям и гостям мегаполиса праздничное настроение и тематические подарки с государственной символикой. Также на площадках размещены атмосферные фотозоны для запечатления удачных кадров.

Александра Кумакова, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ г. Минска:

"Ребята не просто раздают информационные буклеты, дарят праздничное настроение, но и рассказывают чуть-чуть истории данного праздника. Все мы знаем, что это молодой праздник, поэтому по факту история про него не такая длинная, как, допустим, про День Победы или День Независимости нашей страны. Но на самом деле история очень большая, если ее изучить полностью. Поэтому все ребята у нас подготовлены рассказать данную историю, и всем гражданам нашей страны и города Минска они рассказывают по чуть-чуть маленькие основные моменты, но при этом они пытаются донести полную информацию данного праздника".

Всего около 100 праздничных молодежных локаций разместились в столице. Заряд бодрости и энергии можно получить до 19:00.