В Минске проходит награждение лауреатов премии правительства в области качества

В 2026 году церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества проходит в 27-й раз, но в пятилетку качества награда обретает особое значение.

За все время победителями стали почти 300 компаний. Многие из них повторно, то есть подтверждали свое звание. Это свидетельствует о том, какое внимание белорусские производители уделяют вопросам качества.

В списке 2026 года 24 победителя и только 9 из них - новички. 15 остальных - это известные бренды, которые люди хорошо знают и продукцию которых постоянно видят на полках.

Как выбирают лучших? Здесь есть целая система: прием заявок начинается еще в феврале, а затем комиссия скрупулезно изучает документацию и, конечно, выезжает на предприятия. Важны такие критерии, как импортозамещение, экспортная стратегия, благосостояние коллективов и, конечно же, качество. Это вопрос номер один.

Победители нынешнего года представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую, химическую отрасли, а также учреждения науки, образования, санаторно-курортных услуг.

"Нашему заводу в этом году исполняется 82 года. То есть мы с большими традициями машиностроения, мы поставщики автокомпонентов на десятки конвейеров в Беларуси, Российской Федерации, входим в структуру холдинга "Белавтомаз". Что значимое мы делаем? Амортизаторы, тяги, подвески, домкраты. Все, что движется, поднимает, на чем движется - это мы", - отметил директор Барановичского автоагрегатного завода Виталий Юркевич.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

"В пятый раз будем получать премию правительства Республики Беларусь в области качества образования, подготовки специалистов для здравоохранения нашей страны и многих стран мира. Для нас это, конечно же, и престиж, и имидж нашего университета, конкурентоспособность нашего университета в экспортной среде по образовательным услугам".

Предприятия-победители получают преференцию: в течение трех лет они могут наносить соответствующую маркировку на свою продукцию и таким образом ее продвигать.

15 июля Госстандарт поделился информацией по поводу конкурса на присуждение Государственного знака качества. Это достаточно новая, но уже добрая традиция в современной Беларуси. Подано уже 250 заявок от различных компаний. Сейчас идет этап голосования. То есть потребители могут зайти на сайт КАЧЕСТВО.БЕЛ и сделать свой выбор, поддержав любимый бренд или производителя.