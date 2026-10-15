Три дня работы и 350 участников. В Минске проходит осенняя научная сессия, которая уже в 8-й раз собирает юристов и экспертов для обсуждения актуальных вопросов законодательства. К разговору присоединились гости из России и Узбекистана. В 2026 году особое внимание уделяется вопросам трудового и гражданского права. Обсудили Кодекс об административных правонарушениях. Опыт Беларуси в разработке и внедрении подобного законодательства может быть полезен зарубежным коллегам, которые заинтересованы в создании подобного баланса между государственными интересами и социальной справедливостью.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Усилены социальные меры, такие как профилактические меры воздействия. Они появились неслучайно и продолжают развиваться. Преодолеваются некоторые пробелы применительно к срокам, в течение которых профилактические меры могут назначаться. Они теперь идентифицированы со сроками наложения административных взысканий. Также введены новые, по поводу которых поступил запрос от общества, например, об установлении ответственности за использование криптовалюты, и, например, за неправомерное использование беспилотных аппаратов. Мы работаем в направлении изучения общественного мнения. Далее обсуждается это на совещаниях, получаем поддержку от населения и таким образом впоследствии реализуем в кодексах об административной ответственности".

Андрей Мательский, директор Национального центра законодательства и правовой информации:

"В основе нашего внимания находятся наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием и совершенствованием права. Речь идет о реализации в законодательстве, об оценке и возможных перспективах дальнейшего совершенствования, реализации тех норм, которые нашли свое отражение в обновленной Конституции на референдуме 2022 года. Речь пойдет о реализации концепции правовой политики, утвержденной указом Президента Беларуси. Будут обсуждаться вопросы, связанные с реализацией идеи справедливости в нашем законодательстве".

В 2026 году в рамках сессии впервые пройдут "Конституционные чтения", организованные совместно с Конституционным судом Беларуси. В первый день ведущие белорусские и российские правоведы провели лекции и мастер-классы, познакомили участников форума с новейшими тенденциями в развитии современного права. Национальный центр законодательства и правовой информации (НЦЗПИ) подписал Меморандум о сотрудничестве с Институтом законодательства и правовой политики при президенте Узбекистана.