В Минске проходит Республиканский правовой форум

Республиканский правовой форум проходит в Минске. В 2026 году в рамках программы впервые предусмотрена диалоговая площадка на базе Конституционного суда Беларуси. Главная тема - взаимосвязь духовно-нравственных ценностей и конституционных норм. В конференции приняли участие руководители высших органов государственной власти, судьи, ведущие ученые-правоведы, историки, социологи из Беларуси, России и Узбекистана, а также представители духовенства.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

"Духовно-нравственные ценности представляют собой аксиологическое ядро самой современной Конституции, опосредуют нашу конституционную идентичность, являются надежным заслоном от внешней идеологической экспансии. Причем это не просто какие-то моральные либо духовные категории, это именно конституционные императивы, которые формируют основы государственной, правовой и социальной политики".

Обсудили и тематику сопряжения духовных ценностей Союзного государства в основных законах двух стран. С лекцией для участников конференции выступил заместитель председателя Конституционного суда России Александр Коновалов.