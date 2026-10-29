В Минске проходит VI Международная научно-практическая конференция

VI Международная научно-практическая конференция "Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы" 29 октября проходит в Минске.

Форум объединил ведущих ученых, академиков и социологов из разных стран. Как выстроить эффективную государственную политику? Ведь государство само по себе хорошо работать не может. А хорошо - это значит то, что откликается людям. Каков он, срез общества? Именно для этого необходимо социальное знание. В Беларуси есть эффективные методы, это показывают большие социологические исследования. И своими технологиями мы готовы делиться с коллегами. 20 октября на большой конференции представительства России, Узбекистана, Кыргызстана представлены государства СНГ, а еще Китай.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Мы с большим удовольствием, прежде всего, встречаем наших гостей из разных стран и предлагаем им свой опыт, наше видение той ситуации, которая существует в мире. И в рамках нашей работы мы планируем представить результаты большого социологического исследования, которое было проведено у нас в республике в июле-августе текущего года, для того, чтобы затем выйти на возможное проведение сравнительных исследований, чтобы показать, каким образом наше белорусское государство решает вопросы социальной политики, внутренней политики, поделиться нашим опытом, приобрести какие-то новые знания для того, чтобы наша работа в дальнейшем была более эффективной".

Сергей Судьин, завкафедрой Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор социологических наук, профессор (Россия):

"У нас общие задачи, и, собственно, эти общие задачи делают наше союзное государство союзным государством. Социологические исследования - это единственный адекватный инструмент для формирования четкой связи между обществом и государством, и от того, насколько точен будет вот этот инструмент замера общественных настроений, будет зависеть от того, насколько адекватные будут приниматься решения, направленные на дальнейшее развитие как отдельных стран, так и Союзного государства в целом".

Стоит отметить, что некая магия чисел прослеживается в сегодняшнем мероприятии. Международная конференция проходит в шестой раз. Шесть тематических секций и шесть тематических круглых столов также состоятся в эти два дня. Тематика самая разная: от демографической безопасности до миграционных кризисов. А итогом этой встречи станут в том числе продолжение научных работ.