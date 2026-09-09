В Минске проходит встреча руководителей национальных центральных бюро Интерпола стран СНГ. На форум прибыли делегации Китая, ОАЭ и Генерального секретариата Интерпола.

Минск уже давно стал центром международного сотрудничества в регионе. И еще одна встреча единомышленников - это еще один шаг для укрепления партнерства в сфере борьбы с преступностью.

Ведь, несмотря на различия в национальных законодательствах, всех объединяет общая миссия - обеспечение безопасности.

Алексей Вершель, начальник Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:

"Основная цель встречи - обсуждение актуальных проблемных вопросов взаимодействия в рамках международной организации уголовной полиции, обмен положительным опытом и прогрессивными методами работы, а также укрепление профессиональных контактов между бюро наших стран".

В условиях, когда преступность становится все более изощренной, цифровой и трансграничной, координация действий национальных бюро является критическим фактором успеха. А значит, ключевым звеном в цепочке международного взаимодействия в рамках Интерпола.