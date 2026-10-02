В Минске проходит ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов

Ярмарка вакансий для представителей предпенсионного или пенсионного возраста, а также для людей с ограниченными возможностями проходит в Минске.



Сегодня найти работу или получить консультацию можно в Управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Накануне в одном из минских торговых центров предлагали различные вакансии.

По статистике, почти каждый четвертый пенсионер в нашей стране продолжает работать. Согласно из данным 2025 года, почти 4 тыс. человек трудоустроились благодаря таким мероприятиям.