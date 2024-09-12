В Минске проходят две международные конференции по диагностике и лечению онкозаболеваний

От научных разработок до новых методов диагностики и лечения.

26 сентября в Минске открылись сразу две международные научно-практические конференции по ранней диагностике и лечению онкологических заболеваний.



В центре внимания - рак головы и шеи, а также онкоофтальмология

На одной площадке собрались более 600 белорусских и российских специалистов. Особое внимание - вопросам ранней диагностики.

Ежегодно почти у полутора тысяч человек обнаруживают опухоли полости рта, глотки и гортани. Более 70 % пациентов, к сожалению, обращаются к врачу уже с 3-4 стадией заболевания.

При правильном простом осмотре полости рта можно выявить рак до 90 %. Кроме того, в дополнение врачу - УЗИ, КТ с контрастом и обязательно выполнение биопсии. Не менее важно сегодня, отмечают специалисты, повышать онкологическую грамотность врачей первичного звена.

Наталья Тризна, завотделением РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н. Н. Александрова: "Наибольшую эффективность показала акция, когда мы включали информирование, опрос, анкетирование этих пациентов, осмотр врачами общей практики для того, чтобы правильно отобрать пациентов, нуждающихся в осмотре специалистов и проведении биопсии. Таким образом, более чем у 80 % пациентов, которые были направлены к врачам-онкологам на биопсию, мы обнаружили злокачественное образование. И это, надо сказать, условно здоровые лица".

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н. Н. Александрова: "На первом месте у мужчин рак предстательной железы, у женщин - рак молочной железы, как и в большинстве развитых стран мира. Если мы возьмем все население вместе, то на первые места выходит колоректальный рак, рак толстой кишки. Что касается опухолей головы и шеи, то, хотя они занимают в структуре общей онкопатологии незначительное место, по смертности на сегодняшний день, особенно в трудоспособном возрасте, выходят на лидирующие позиции. Связано это с агрессивным течением этих опухолей и, к сожалению, поздней диагностикой".

Сегодня в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова используется CAR-T-клеточная терапия для лечения лимфом, а также различные виды реконструктивной хирургии.

В центре применяют гамма-нож, который помогает в лечении метастазов головного мозга. Сегодня это мировая малоинвазивная практика.