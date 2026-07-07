В Минске прошел конкурс профмастерства среди работников водоканалов Беларуси и РФ

Конкурс профессионального мастерства среди работников водоканала объединил специалистов из Беларуси и России. Участники демонстрировали навыки в семи номинациях, в том числе в мастерстве управления легковым автомобилем и экскаватором.

Оценивали маневренность, точность и скорость. В 2025-м конкурс впервые прошел совместно с Санкт-Петербургом, в нынешнем году география расширилась: к состязаниям присоединились специалисты из Екатеринбурга - всего 45 работников трех предприятий.

"Очень благодарны за приглашение, так как этот конкурс показывает высокий уровень профессионализма наших коллег. Также происходит обмен опытом. Я смотрю на все команды и вижу высококвалифицированных специалистов. Но человеческий фактор, конечно, никуда не деть, соответственно, мандраж и нервозность присутствуют у всех, но ребята все молодцы", - поделился ведущий специалист МУП "Водоканал" (Екатеринбург, Россия) Сергей Сенников.

"Это очень хороший обмен опытом. Приятно пообщаться с коллегами. Участвую второй год подряд, но в этом году немножко сложнее, наверное, из-за волнения. Выступил вроде неплохо. Восемь лет работаю на водоканале, на гидропромывочном автомобиле - машина с насосом высокого давления", - рассказал водитель УП "Минскводоканал" Максим Бабицкий.

В Минске ежегодно ремонтируется, реконструируется и меняется около 60 км водопроводных и канализационных сетей, что свидетельствует о высоком уровне мастерства белорусских специалистов.