Наука должна работать на экономику не в теории, а на практике. В Минске прошел первый научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики". Свыше 100 ведущих ученых, представители десятка вузов, руководители крупных предприятий, 6 тематических секций, посвященных самым востребованным отраслям экономики - микроэлектронике, промышленным инновациям, биотехнологиям и фармацевтике, агропромышленному комплексу. А еще форум - это новые горизонты для молодежи.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Немаловажный аспект в том, что в рамках отдельной секции рассмотрены вопросы развития молодежной политики и молодежной науки. Это тоже очень важно, потому что обеспечение кадрового потенциала, преемственности поколений в науке является одним из серьезных условий стабильного функционирования научно-инновационной сферы. Сегодня мы говорим о том, что более чем 350 ученых приняли участие и представили свои разработки. Мы видим то, что самое главное - это объединение усилий всего научного сообщества".

Евгений Гринюк, директор НИИ физико-химических проблем БГУ:

"У нас есть опыт разработки противоопухолевых лекарственных средств, два из которых уже давно были внедрены в производство, тоже на одном из предприятий нашего университета, УНИТИФПРОМБГУ - это "Цисплацел" и "Темодекс". Эти препараты предназначены для локальной химиотерапии опухоли головного мозга. Но есть и препараты, которые сейчас находятся в разработке. В частности, один из них, "Проспиделонг", тоже противоопухолевый препарат. Это препарат, не имеющий мировых аналогов. Он предназначен для лечения наиболее сложных злокачественных образований рака желудка".

Ежегодно в реальный сектор внедряют около 300 академических разработок, а до 2030 года запланировано 42 крупных инновационных проекта. И этот форум - наглядный пример, как лабораторные идеи превращаются в заводские конвейеры.