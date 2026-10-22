В Минске прошел вечер "Спадчына бацькоў: ад кашулі да натхнення"

Есть вещи, которые не купишь в магазине. Их передают из рук в руки - как традицию, память и оберег. Так, накануне прошел культурно-просветительский вечер "Спадчына бацькоў: ад кашулі да натхнення". Главным событием стала презентация промо-ролика "Бацькава кашуля" - о льняной рубахе, которую в белорусской традиции надевали на малыша при крещении. Рубашка здесь не просто предмет одежды - это символ родительской заботы, любви и надежды на счастливую судьбу. Это уже стало доброй традицией. Рубашку-оберег вручают семьям, где рождается третий ребенок.

Антон Блашко, многодетный отец:

"Семья большая, всегда проще вместе решать какие-то сложные ситуации, всегда понимаешь, что рядом любящие люди, и, приходя домой после работы, ты чувствуешь эту любовь, и всегда даже самые сложные вещи решаются легче. Это большая честь, потому что не так много семей, которые сегодня получают эту награду в этом зале, и в числе этих семей очень почетно".

Ирина Казакова, автор легенды "Бацькава кашуля", доктор филологических наук, профессор филологического факультета БГУ:

"Интересно всегда наблюдать за людьми, когда вручается "Бацькава кашуля". Либо это я вижу, как происходит само в реальности, либо это телеграм-канал, либо телевидение. И видишь счастливые лица родителей, понимаете? Эта забота, это тепло, этот подарок, который вручается от имени главы государства, и эта народная традиция из далекого прошлого как мостик от современности в будущее. Это, наверное, действительно самый мощный оберег".

Напомним, акция "Бацькава кашуля" стартовала 1 июня - в Международный день защиты детей. За это время по всей стране вручили свыше 1600 оберегов.