В Минске прошел велопробег в финальный день Недели мобильности

22 сентября - День без автомобиля. Столица участвует в этом экологическом марафоне уже в 11-й раз, и чтобы улучшить качество воздуха, горожанам предлагают на день отказаться от личных машин в пользу общественного транспорта, велосипедов или пеших прогулок. Пример подают и представители городских властей.

У музейно-паркового комплекса "Победа" собрались те, кто неравнодушен к проблемам экологии. Это финальный день Недели мобильности, которая проходит под девизом "Дышим чистым воздухом столицы!".

Автотранспорт загрязняет воздух, по статистике, в разы сильнее, чем промышленность. На долю машин приходятся 85 % выбросов. Такие дни без автомобиля помогают разгрузить атмосферу городов от углекислых газов и напоминают, что нужно заботиться об экологии.

Показать пример и принять участие в велопробеге даже в такую не самую летную погоду решило руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, столичные власти, предприятия и организации столицы.

Маршрут составляет 9 км от проспекта Победителей, 118 до стелы "Минск - город-герой".

Дмитрий Реуцкий, помощник Президента Беларуси - инспектор по городу Минску:

"Ежегодно исчисляется измерение вредных выбросов в нашу городскую среду, и тенденция такова, что с каждым годом она улучшается. Примерно на 20 % уменьшаются эти выбросы. Поэтому те цели, которые ставит государство, реализуя именно такие долгосрочные акции в течение недели, приносят свой эффект".

Александр Дорохович, первый замминистра спорта Беларуси:

"В городе Минске, как и в целом в Республике Беларусь, очень хорошие условия созданы для занятий спортом, в том числе и для занятий велоспортом. Много велодорожек, много инфраструктуры для того, чтобы наше население могло заниматься тем, чем хочет. Мы видим, что количество мест на велопарковках возле высших учебных заведений, фабрик, заводов сегодня растет и это востребовано".

Всех, кто откажется от личного автомобиля, ожидает немало приятных бонусов. Например, можно воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, предъявив водительское удостоверение и техпаспорт, а также скидки на аренду средств персональной мобильности и многое другое.