Краткий пересказ от ИИ

Старый миропорядок окончательно рассыпался в прах, а новому еще предстоит сформироваться. Минск собрал представителей почти 50 стран на IV Международной конференции по евразийской безопасности.

Эксперты обсудили широкий спектр тем: от контроля над ядерными рисками до войны алгоритмов и угрозы глобального голода.

Кто в команде архитекторов континентальной матрицы, и готовы ли европейские элиты пройти жесткую терапию реальностью, пока не стало слишком поздно?

Миру Минск

Цыплят по осени считают. Старая славянская пословица в международной политике звучит сегодня без тени уюта. К концу года международные институты обычно подводят итоги.

Но подводить, по сути, нечего: мир трещит по швам. Если урожай можно измерить, то с безопасностью сложнее - ее итог не виден в коммюнике. Он проявляется позже: когда дипломатический язык перестает удерживать реальность, когда гарантии не гарантируют, а старые правила продолжают цитировать уже после того, как они перестали работать.

Дипломатия без масок и без табу. Минская международная конференция по евразийской безопасности задумывалась как альтернатива оторвавшимся от реальности западным. Но сегодня архитектура, в которой мир жил последние 30 лет, окончательно рассыпалась. И то, что происходит в Минске, не попытка склеить старое, а возможность спроектировать совершенно новую систему координат.

Пока европейские столицы пытаются сдержать внутренние социальные кризисы и жесткие уличные протесты, здесь, за закрытыми дверями, дипломаты и аналитики, которым не все равно, какое будущее достанется их детям, ищут в этом хаосе реальный баланс. Назрел серьезный разговор о безопасности. Жесткий, прагматичный, но, пожалуй, это единственный способ не допустить глобальной бури.

"Механизмы обеспечения безопасности в виде контроля над вооружениями и мер доверия фактически разрушены. Не работает система сдержек и противовесов, которая в период холодной войны помогла не скатиться в пучину глобального ядерного конфликта", - охарактеризовал Президент нынешнюю обстановку в мире. НАТО стало агрессивным блоком с военным потенциалом наступательного характера.

В белорусской внешней политике идея новых правил международной безопасности формировалась годами. Еще в 2005 году Александр Лукашенко на Всемирном саммите ООН говорил о необходимости учитывать многообразие путей развития государств.

В 2023 году на I конференции по евразийской безопасности Минск представил идею Евразийской хартии многообразия и многополярности. Тогда форум собрал около 300 участников из 30 стран.

За два последующих года их число выросло с 300 до более чем 700. Расширялась география. Менялась и оптика.

И вот ноябрь 2026 года: IV форум, 50 государств. В восточной культуре цифра 4 часто созвучна понятию необратимой трансформации. Для западной модели гегемонии конференция стала именно таким символическим рубежом.

Давтян Ваге, профессор Российско-Армянского университета, доктор политических наук:

"Главная особенность Минской конференции по евразийской безопасности заключается в инклюзивности и в понимании того, что мир должен двигаться в многополярном направлении. Если рассматривать основные тезисы и подходы, которые озвучиваются на той же Мюнхенской конференции, то зачастую нарративы, подходы, которые мы постоянно оттуда получаем, они в основном сводятся в архаичную парадигму холодной войны".

Диагноз, прозвучавший в Минске: европейская модель безопасности после холодной войны не предотвратила эскалацию и не смогла удержать континент от вооруженного конфликта. Это политический аргумент в пользу нового порядка, построенного на равной и неделимой безопасности. Но между диагнозом и решением - дистанция. Если никто не доверяет друг другу, кто проверит выполнение договоренностей? Если государства по-разному понимают угрозы, где пройдет граница допустимого? Равная безопасность - не только право быть услышанным. Это еще и готовность принять ограничения, которые должны действовать для всех. Запад же привык торговать гуманизмом как абстрактной валютой.

Интересная деталь, которую активно обсуждают в кулуарах. Минск предлагает миру не теоретическую, а прикладную гуманность. Около полумиллиона украинцев обрели новый дом в Беларуси, нашли работу и равные права с белорусами. И именно поэтому Минск имеет полное право говорить: если хотите реального мира, а не бесконечного заработка на оружии, отбросьте посредников и летите туда, где умеют слушать.

Если мир - цель, то следующий вопрос неизбежен: какие именно шаги способны остановить эскалацию, кто готов их сделать и на каких условиях? Заявление Александра Лукашенко задало тон всему форуму. Главный посыл бескомпромиссен: конфликт в Украине должен быть остановлен.

Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага (Германия):

"Мне очень понравился тезис, который озвучил Президент Беларуси: на продолжение войны ресурсов больше нет. И он имел в виду не ресурс материальный, а ресурс сознания. Люди осознали, они разобрались, и у них нет аргументативной базы для того, чтобы продолжать это братоубийственное мероприятие. Они хотят остановить это, и теперь надо только, чтобы политики, которые обычно стараются сохранить свое лицо, нашли в себе смелость сесть за стол и остановить это кровопролитие".

Рабочие и тематические сессии форума сложились в строгий архитектурный проект. Минск сшил воедино то, что мировая дипломатия годами держала порознь. Первый рубеж - военно-политический. Европейская архитектура после холодной войны пала, потому что строилась на эгоизме НАТО. Минск возвращает в международный обиход формулу: безопасность одного не может строиться за счет уязвимости другого. Это и есть каркас будущей Хартии многополярности.

Второй рубеж - цифровая бездна. Война переместилась в когнитивную сферу. Нейросети, дипфейки, манипуляция сознанием целых народов. Сегодня алгоритм в состоянии спровоцировать вооруженный конфликт быстрее, чем дипломаты успеют надеть галстуки. Информационный суверенитет стал базовым условием выживания. Еще один важный посыл: безопасность рушится не только от оружия. Ее подтачивают голод, бедность, стихийные бедствия, терроризм, торговля людьми и преступные сети. Почти 700 млн человек - на грани голода. За статистикой - не гуманитарное отступление от большой политики, а ее основание. Государство, которое не может обеспечить людям устойчивую жизнь, становится уязвимым. А кризис, которому не помогают вовремя, редко остается внутри одной страны.

Томас Гремингер, директор Женевского центра политики безопасности (Швейцария):

"В самом сердце Европы идет война, и сейчас она вступила в свой пятый год. Думаю, необходимо содействовать диалогу - прежде всего для того, чтобы положить конец этой войне, причем так, чтобы ключевые заинтересованные стороны считали этот исход справедливым".

Особый акцент форума - уход от формализма. В Год белорусской женщины Минск провел тематическую сессию, где говорили не о квотах, а о реальном влиянии женщин на сохранение мира. Инициатива создания Евразийского женского совета - попытка вернуть в мировую политику созидательное начало.

Параллельно в формате ОДКБ Минск сделал стратегический ход. Хватит бесконечных деклараций. Беларусь предложила перейти к формированию жесткой международно-правовой базы, фиксирующей взаимные обязательства государств Большой Евразии. От разговоров к юридическому бетону.

Главный итог этих дней очевиден: эпоха, когда судьбу континента решали в одной-двух западных столицах и чертили на салфетках в швейцарских Альпах, безвозвратно ушла. Архитектура безопасности "от Лиссабона до Манилы" уже строится, и Минск закладывает в ее фундамент ключевой кирпич.

"Даже если кто-то приехал с мыслями, которые не укладываются в наше понимание региональной повестки, вопросов безопасности и стабильности, хочет пропагандировать войну, здесь также найдется возможность для выражения его мнения. Но он тут же получит соответствующие вопросы от других. Ему придется объясняться", - сказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Как заметил министр, на такую дискуссию существует запрос. Очень много людей, особенно на территории Евросоюза, просто хотели бы выразить свое мнение, но площадки для этого нет.

Сегодня мир проходит через жесткую, но спасительную терапию реальностью. На смену эгоцентризму приходит эпоха Евразии - единой, неделимой и основанной на признании достоинства каждого народа. Культ силы уступает место диалогу равных, и новые законы континентального сосуществования обсуждаются в Минске.