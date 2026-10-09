В Минске прошла Международная конференция по защите интеллектуальной собственности

В Минске прошла VI Международная научно-практическая конференция "Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития". Организаторы - Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Евразийское патентное ведомство.

Главная тема: как цифровизация, искусственный интеллект и маркетплейсы меняют сферу интеллектуальной собственности. Эксперты обсудили креативные индустрии, авторское право и поиск баланса между интересами авторов, правообладателей и пользователей.

Алексей Курман, директор Национального центра интеллектуальной собственности:

"Цифровизация проникает во все сферы деятельности, в том числе в сферы деятельности Национального центра интеллектуальной собственности. С помощью инструментов искусственного интеллекта и электронных помощников мы совершенствуем порядок проведения экспертизы, скорость проведения информационных поисков, скорость сбора, распределения, а самое главное - выплаты авторских вознаграждений нашим авторам и правообладателям. С созданием и развитием систем искусственного интеллекта появляются некоторые сложности в определении авторства, в защите прав, и не только в сфере авторского права".

Многих волнует вопрос, кто же будет являться автором произведения, созданного при помощи технологий искусственного интеллекта. В сфере научного законодательства это вызывает огромное количество дискуссий, тем не менее, пока законопроекта о развитии технологий искусственного интеллекта, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, нет. Но вот что думает по этому поводу научное общество, уточнили у спикеров.

Диана Иванова, начальник управления научно-образовательной и издательской деятельности НЦИ:

"Мы, если ориентируемся на законодательство, то считаем, что автором может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создан результат. Поэтому, конечно, ни технология искусственного интеллекта, ни какое-либо соавторство в данном случае возникнуть не может. В науке существуют различные точки зрения по этому поводу. Есть даже точки зрения о том, что и технологию искусственного интеллекта можно признать субъектом и автором создаваемого результата, но для этого надо очень серьезно менять законодательную систему, систему права интеллектуальной собственности".

Рынок интеллектуальной собственности растет быстрее материальных активов. Экспорт вознаграждений за пользование объектами ИС в первом полугодии 2026 года достиг 83,8 млн долларов - на 15 % больше, чем годом ранее. В Глобальном инновационном индексе - 2026 Беларусь вошла в топ-25 по доле экспорта ИКТ-услуг и заняла 32-е место по созданию мобильных приложений.

И их необходимо защищать.

Конференция стала площадкой для выработки решений, которые помогут защитить интеллектуальную собственность в новых технологических реалиях. Подписаны документы о сотрудничестве, и награждены ученые и журналисты.