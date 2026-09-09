В Минске прошла встреча руководителей архивных служб стран СНГ

В Минске 9 сентября в штаб-квартире СНГ состоялась встреча руководителей архивных служб стран Содружества.

Участники обсудили дальнейшее развитие отрасли и перспективы сотрудничества. Среди ключевых тем - переход к цифровому документообороту.

Так, к 2030 году в Беларуси планируют перевести в цифру более 50 % особо ценных фондов. Также за последние два года в стране открыто четыре современных хранилища в разных областях, до конца года откроется и государственный архив Минска. Мощности нового комплекса позволят полностью закрыть потребности столицы по хранению бумажных массивов на ближайшие 25 лет.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Актуальным является вопрос документооборота, делопроизводства - это вопросы, находящиеся в ведении Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции. По итогам работы за I полугодие нам удалось снизить документооборот в госорганах совокупно на 15 %, а в целом почти 30 республиканских органов уменьшили переписку, количество образующихся в их деятельности документов - это важный шаг по дебюрократизации работы государственных структур".

Тесное сотрудничество в рамках Содружества, в том числе и в архивном деле, укрепляет не только гуманитарные связи, но и позволяет надежно защищать историческую правду об общем прошлом.