В Минске прошли дипломатические консультации Беларуси и РФ по ситуации вокруг Украины

9 сентября в Минске состоялся очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Участники встречи уделили особое внимание перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, а также взаимодействию на международных площадках и гуманитарным вопросам.

Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России, отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий.