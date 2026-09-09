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В Минске прошли дипломатические консультации Беларуси и РФ по ситуации вокруг Украины

Автор:
флаги России и Беларуси

9 сентября в Минске состоялся очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Участники встречи уделили особое внимание перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, а также взаимодействию на международных площадках и гуманитарным вопросам.

Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России, отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий.

Разделы:

ОбществоМинскУкраинаРоссия

Теги:

МИД БеларусиконсультацииМИД России
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