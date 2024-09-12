В Минске прошло заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов СНГ

19 сентября - уже второй день Международного электорального форума в Минске. Ключевым событием стало заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов СНГ. Председательство на год перешло к Беларуси. До этого ответственный пост занимал Узбекистан. Сопредседателем стал Казахстан.

Ключевые моменты заседания: открытая электоральная дискуссия и обмен опытом. Будут совершенствовать механизмы наблюдения за выборами и алгоритмы обучения их потенциальных организаторов. Что касается участия гражданского общества в избирательном процессе, затронули и вопрос широкого вовлечения молодежи в политическую жизнь. Это один из вариантов укрепить и повысить доверие к избирательным системам. Также на повестке опыт внедрения современных технологий, которым делятся главы ЦИК СНГ.