3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске прошло заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов СНГ
19 сентября - уже второй день Международного электорального форума в Минске. Ключевым событием стало заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов СНГ. Председательство на год перешло к Беларуси. До этого ответственный пост занимал Узбекистан. Сопредседателем стал Казахстан.
Ключевые моменты заседания: открытая электоральная дискуссия и обмен опытом. Будут совершенствовать механизмы наблюдения за выборами и алгоритмы обучения их потенциальных организаторов. Что касается участия гражданского общества в избирательном процессе, затронули и вопрос широкого вовлечения молодежи в политическую жизнь. Это один из вариантов укрепить и повысить доверие к избирательным системам. Также на повестке опыт внедрения современных технологий, которым делятся главы ЦИК СНГ.
Основополагающей темой заседания стало укрепление электорального суверенитета. Зарубежных коллег заинтересовала и роль ВНС в формировании современной политической системы Беларуси. Опытом в этой и других сферах поделятся представители стран СНГ завтра во время пленарного заседания.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов