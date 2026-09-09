В Минске простились с государственным деятелем Вадимом Поповым

9 сентября в Минске простились с белорусским политическим и государственным деятелем Вадимом Поповым. Соболезнования родным и близким направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Трудовой путь Вадим Попов начал рабочим, позже служил в рядах Советской Армии, преподавал в профессионально-техническом училище. Был на комсомольской работе, возглавлял совхоз имени Калинина Краснопольского района. Занимал руководящие должности в партийном аппарате и в организациях агропромышленного комплекса Могилевской области.

В числе его значимых достижений - должность первого заместителя министра, а потом и министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Вадим Попов был председателем Палаты представителей Национального собрания II и III созывов.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На всех этапах своей жизни он показывал пример ответственного отношения к делу, требовательности к своим коллегам, но при этом чуткости и отзывчивости. Он всегда готов был прийти на помощь людям, решая их человеческие или служебные вопросы. Будучи во главе Палаты представителей, он внес неоценимый вклад в формирование правовой системы нашего государства. В то время шло принятие тех законов, по которым мы сегодня живем".

Владимир Коноплев, председатель Федерации гандбола Беларуси:

"В быту Вадим Александрович был простым человеком, очень скромным, абсолютно не выделялся. Всегда был готов прийти на помощь тем, кто к нему обращался. Я в том числе всегда получал от него поддержку. Он не стеснялся, делился своим жизненным опытом по работе и просто в разных жизненных ситуациях".

В Центральный дом офицеров отдать дань уважения и памяти Вадиму Попову пришли родные, друзья и коллеги. Ему было 86 лет.