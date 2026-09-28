Беларусь на этой неделе вновь станет центром евразийской промышленной интеграции. В Минске пройдет "ИННОПРОМ. Беларусь" - событие, которое объединит лидеров индустрии из 24 стран.

Продукцию и разработки представят 520 компаний, а сама экспозиция займет 20 тыс. квадратных метров. Отдельные национальные экспозиции подготовят Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.

Национальные экспозиции и ключевые направления

На выставке покажут решения для разных сфер промышленности. В центре внимания - оборудование, материалы и технологии, которые уже меняют производство. Экспозиция охватит 6 ключевых направлений. Можно будет увидеть решения для машиностроения и металлургии, промышленные информационные технологии и средства автоматизации. Отдельные разделы посвящены химической отрасли и услугам для предприятий.

Белорусские участники

В числе участников от белорусской экспозиции: БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, МЗКТ, "Амкодор", "Интеграл" и "Горизонт". Разработки также представят производители оборудования, компонентов и промышленных технологий. Перечень участников национальной экспозиции продолжает дополняться.

Результаты и цели

Первый минский "ИННОПРОМ", который прошел в 2025 году, уже показал практический результат. На полях выставки подписали 80 соглашений и меморандумов. Еще 34 документа стали коммерческими контрактами. Их общая стоимость около 270 млн долларов.

Главная цель "ИННОПРОМ" - расширение промышленного сотрудничества. Для участников это возможность выстроить кооперационные цепочки и найти партнеров.