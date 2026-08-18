В Минске расширили зону действия платных парковок

Краткий пересказ от ИИ

Зона платных парковок продолжает расширяться в Минске. В центре города появились две локации, где теперь придется платить, а до конца августа платным станет паркинг и в одном крупном жилом районе. Водителей просят учитывать изменения. Это не единственные перемены. С 1 сентября меняются правила фиксации и оплаты правонарушений.

Столичным автомобилистам стоит проявить повышенное внимание. В Минске расширяется зона платных парковок. Теперь платить за место придется на улице Старовиленской, а также по проспекту Машерова. Парковка находится около музейно-паркового комплекса "Победа". На обеих локациях уже нанесли синюю разметку и установили информационные стенды.

Платными стали еще 146 машино-мест: 66 из них расположены на улице Старовиленской, а еще 80 - на проспекте Машерова. Кроме того, до конца августа платную зону обустроят и на улице Ташкентской, возле "Чижовка-Арены". Там специалисты уже завершают нанесение специальной разметки и монтаж информационных знаков.

Александр Ошевнев, замдиректора ГУ "Парковки столицы":

"Это будет третья зона на сегодняшний день. Парковки столицы размещают информационные стенды. СМЭП Мингорисполкома от управления ГАИ ГУВД по Мингорисполкому получил задание о разметке на этой территории и размещении дорожных знаков. Как только они будут размещены, парковка в установленном порядке будет введена в действие. Это будет примерно до 1 сентября".

Еще одно важное новшество ждет водителей с 1 сентября. Столичные парковки полностью отказываются от бумажных квитанций. Привычные желтые бланки под дворниками заменят на электронные уведомления. Теперь вся история нарушений будет отображаться в личном кабинете автовладельца на платформе Parkouka.by. Внести же платеж за неоплаченную стоянку можно будет в пару кликов через систему ЕРИП.

"Пользователь парковки должен зарегистрироваться на сайте. Человек должен подтвердить, что это либо его транспортное средство, либо транспортное средство, которым он пользуется в соответствии с законодательством. После этого, когда транспортное средство зарегистрировалось на сайте, пользователь через сайт может узнать количество нарушений, которые у него есть", - рассказал Александр Ошевнев.

Автоматизация контроля не оставляет места забывчивости, так что своевременная оплата стоянки - лучший способ сберечь бюджет. Из приятных правил: первые 15 минут парковки и все ночное время остаются бесплатными.

Платить за машино-место нужно только в период с 08:00 до 18:00. Час стоянки обойдется от 1 до 7 рублей в зависимости от зоны, также доступны абонементы. Для так называемых зайцев штраф неизменен - одна базовая величина, т. е. 45 рублей.

Сегодня парковочная карта Минска насчитывает более 70 платных парковок на 7 тыс. мест. Уже к 1 сентября цифру доведут до 8 тыс., а к концу года платный фонд перевалит за 10 тыс. машино-мест. Глобальная задача - разгрузить столицу от заторов и хаотичной парковки.