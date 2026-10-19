В Минске расширят сеть электрозарядных станций

Согласно новой градостроительной концепции Минска, к 2028 году в мегаполисе появится более 200 дополнительных электрозарядных точек для авто, а к 2030 году их будет около 5 тыс.

Главная задача, которая стоит перед архитекторами, - разместить станции в удобных локациях для минчан, расширить сеть зарядок в спальных районах, а также добавить новые устройства в самом центре столицы.

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: "Предусмотрена установка быстрых зарядных станций в местах незначительного пребывания, то есть когда заряд электромобиля должен занимать от получаса до двух часов. В среднем для города Минска необходимо свыше 5 тыс. зарядных станций. То есть предполагается среднеевропейский уровень, когда на одну электрозарядную станцию приходится порядка 25 электромобилей".

Планируется, что около 70 % от общего количества станций составят именно быстрые и супербыстрые. Особое внимание во время установки таких устройств будут обращать и на ландшафт - их впишут в общий дизайн застройки.

Расширение сети зарядных станций обусловлено ростом количества электромобилей. Их в Минске зарегистрировано более 30 тыс.