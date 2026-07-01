В Минске рассмотрели прошения белорусов, осужденных за преступления экстремистской направленности
Автор:Редакция news.by
Очередное заседание Комиссии по помилованию осужденных за преступления экстремистской направленности прошло в Минске под председательством генпрокурора Дмитрия Горы.
Прошения после проверки рассмотрел состав комиссии. В частности, в своих обращениях белорусы заявили о желании вернуться домой и обязались вести законопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.
Кстати, эти требования являются обязательными условиями для возвращения. В итоге комиссия приняла несколько решений, одно из них - изменение меры пресечения для некоторых (с заключения под стражу на более мягкую).