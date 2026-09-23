В Минске с 24 сентября начинают подключать отопление

Отопление в жилых домах Минска смогут включать раньше, чем прежде. Местным властям больше не нужно ждать пять дней холодной погоды, теперь достаточно и трех.

Когда среднесуточная температура продержится на уровне 10 градусов и ниже, батареи потеплеют в детских садах, школах и медучреждениях. При 8 градусах - в жилищном фонде, после - в административных и промышленных зданиях.

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла уделяется большое внимание обновлению и ремонту всей системы теплоснабжения.

Подготовка к отопительному сезону уже подходит к концу. Паспорта готовности получили около 98 % теплоисточников и потребителей.

Как сообщили в Мингорисполкоме, принято решение о включении отопления у потребителей первой очереди с 24 сентября.