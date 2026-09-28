В Минске с 5 октября проверка оплаты проезда будет проходить с видео- и аудиофиксацией

Проверка оплаты проезда с 5 октября будет проводиться с обязательной видео- и аудиофиксацией, а на форме контролеров появится специальный информационный знак. Входя в салон транспортного средства, сотрудник будет обязан перевести устройство в режим непрерывной видео- и аудиозаписи. Пассажиров об обновленном формате работы предупредит яркий нагрудный шеврон на форме с надписью. К слову, в Минске такая система уже активно используется.

Сергей Милашевский, замдиректора Минского автовокзала ГП "МИНСКТРАНС":

"Находясь на линии на контроле, при проверке оплаты проезда у пассажиров, в обязательном порядке контролер пассажирского транспорта обязан включать видеорегистратор. Также этот видеорегистратор будет включен при осуществлении административного процесса в отношении лиц, решивших совершить безбилетный проезд".

Собранные материалы будут хранить в базе данных и при необходимости использовать как доказательство при разборе спорных ситуаций, конфликтов и жалоб.