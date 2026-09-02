В Минске состоялась презентация республиканской акции "Беларусь адзіная"

В торговом центре "Столица" состоялась презентация республиканской акции "Беларусь адзіная". Проект, который проводится с 2021 года и традиционно приурочен ко Дню народного единства, в 2026 году вновь объединит все регионы страны.

Каждый год смыслы и спикеры акции меняются в зависимости от общественного запроса. Впервые в роли спикеров будут выступать не политологи или депутаты, а активные представители молодежи - члены молодежного движения "Искра", а также Белорусского союза женщин, БРСМ и "Патриотов Беларуси". Им предстоит объехать 7 регионов страны и на равных общаться со сверстниками.

Как пояснили организаторы, главная задача в этом году - не просто рассказать о достижениях суверенной Беларуси, а донести до молодежи смыслы единства искренним и живым диалогом.

Спикеры будут говорить о том, как далеко шагнула страна за годы независимости, какие перспективы открываются перед молодыми людьми и почему единство - это главный ресурс для будущего.

Факт Старт будет дан 3 сентября на Гродненщине.

"Беларусь 1" показывает новый формат - общение молодежи с молодежью. После сегодняшней презентации проекта "Беларусь 1" по всей нашей стране поедут молодые ребята - представители партий, общественных организаций, волонтеры, спортсмены, креативные ребята. Они будут говорить на одном языке с нашей белорусской молодежью и рассказывать о смыслах 17 сентября", - рассказал начальник отдела по радиовещанию "Альфа Радио" Вадим Шепет.

"Эта акция должна объединять нас, молодежь. Она должна показать нашим белорусским школьникам, студентам, молодым людям, семьям, что мы единая страна, напомнить им про эту важную, нужную дату для всех нас, показать, что в едином порыве белорусы сумели сохранить свою землю, свою территорию. Мы смогли отстоять свое настоящее, будущее, то, к чему мы стремимся, - наш язык, традиции, песни, еда - все знают, что это сделано в Беларуси", - отметила руководитель молодежного отделения ОО "БСЖ" Евгения Калечиц.

"Это очень почетно - иметь такой опыт, провести важный разговор совместно со своими сверстниками, потому что внимание нашего поколения нужно удержать. Такие важные вещи нужно уметь рассказать простым языком, чтобы ребята со всех регионов Беларуси после всех наших встреч вдохновились этим настроем настоящего ежедневного патриотизма и смогли в любом уголке мира рассказать о нашей истории и гордиться нашей страной", - рассказала студентка стоматологического факультета БГМУ Полина Вавуло.

Проект никогда не был монологом: участники будут обсуждать перспективы развития Беларуси, то, на что нас ориентирует Президент страны Александр Лукашенко, и то, что от нас требует жизнь.