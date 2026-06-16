В Минске состоялась церемония гашения почтовой марки "25-летие ШОС"

В Минске состоялась церемония гашения почтовой марки "25-летие Шанхайской организации сотрудничества". Ее выпустило в обращение Министерство связи и информатизации. Тираж - 12 тысяч экземпляров. Проект реализован во взаимодействии с Министерством иностранных дел нашей страны. Как было отмечено, почтовая марка служит средством сохранения исторической памяти.

Церемония в Минске стала частью масштабного комплекса мероприятий, которые проходят на пространстве стран ШОС к юбилейной дате. Как отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства, за два года в качестве члена ШОС наша страна участвовала во многих мероприятиях организации и сама не раз становилась инициатором и организатором встреч и форумов под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.