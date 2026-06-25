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В Минске состоялся обучающий семинар-практикум для представителей СМИ
Автор:Редакция news.by
В Минске состоялся обучающий семинар-практикум для представителей СМИnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c6b4e48-a11f-452b-9143-c7241d8b13af/conversions/d9109ae3-cf25-49c2-853a-820e203580bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c6b4e48-a11f-452b-9143-c7241d8b13af/conversions/d9109ae3-cf25-49c2-853a-820e203580bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c6b4e48-a11f-452b-9143-c7241d8b13af/conversions/d9109ae3-cf25-49c2-853a-820e203580bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c6b4e48-a11f-452b-9143-c7241d8b13af/conversions/d9109ae3-cf25-49c2-853a-820e203580bd-xl-___webp_1920.webp 1920w
В условиях информационного противоборства, когда Запад в свою пользу агрессивно пытается влиять на медиаполе, важно оперативно реагировать на вбросы.
В Минске состоялся обучающий семинар-практикум для идеологического актива, пресс-секретарей и представителей средств массовой информации. Участники поделились практическими наработками. Большое внимание уделили соцсетям, в частности, Threads и TikTok, где раскручиваются громкие темы - русофобия, работа коммунальных и социальных служб.
Приложения вовлекают социально активную часть населения, поэтому государственным структурам важно быстрее реагировать и внедрять новые подходы, где обычные лозунги и пресс-релизы уже не работают.