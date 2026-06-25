В Минске состоялся обучающий семинар-практикум для представителей СМИ

В условиях информационного противоборства, когда Запад в свою пользу агрессивно пытается влиять на медиаполе, важно оперативно реагировать на вбросы.

В Минске состоялся обучающий семинар-практикум для идеологического актива, пресс-секретарей и представителей средств массовой информации. Участники поделились практическими наработками. Большое внимание уделили соцсетям, в частности, Threads и TikTok, где раскручиваются громкие темы - русофобия, работа коммунальных и социальных служб.