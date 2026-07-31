В Минске состоялся выпускной бал будущих следователей

Выпускной бал состоялся у будущих следователей. Специалисты первого целевого набора завершили обучение в Белорусском государственном университете в интересах Следственного комитета.

За годы обучения студенты не только постигали фундаментальные основы юридической науки, но и проходили практику в следственных подразделениях, перенимая опыт у лучших наставников. За плечами каждого - годы упорной учебы, освоение сложных дисциплин уголовно-правового профиля и сдача экзаменов.

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:

"Ребята выбрали профессию в достаточно юном возрасте. Они долго к этому шли: получали знания, умения, навыки, проявляли настойчивость и упорство в постижении азов и теоретических основ будущей профессии. В этом году мы отмечаем 15-ю годовщину со дня образования Следственного комитета. Ровно 15 лет назад юноши и девушки пошли в школу, они взрослели и развивались в одну ногу со Следственным комитетом, уверенно шли к своей цели и сегодня надели свои первые погоны".

Кульминацией мероприятия стало вручение молодым сотрудникам первых служебных удостоверений. Совсем скоро молодые люди пополнят ряды следователей и станут носителями высоких стандартов своей профессии.