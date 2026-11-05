В Минске спасли новорожденного с пороком сердца и отсутствующей диафрагмой

В РНПЦ детской хирургии впервые успешно прооперировали новорожденного с отсутствием половины диафрагмы. Врачи применили аппарат ЭКМО - это метод временного искусственного поддержания жизни, при котором специальный аппарат берет на себя функции легких или сердца пациента. Операцию выполнила команда ведущих специалистов центра.

Операцию уже назвали уникальной. Команда врачей спасла жизнь новорожденному с пороком сердца и отсутствием диафрагмы. Эта патология несовместима с жизнью, и, как правило, такие дети погибают в первые часы после рождения.

Малыша подключили к аппарату ЭКМО, который временно заместил функции легких и сердца. Подключение к аппарату позволило стабилизировать состояние, и через пару дней малышу пересадили диафрагму, которую хирурги сформировали из его собственных мышц.

Александр Никуленков, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ детской хирургии:

"Патология, когда у ребенка, еще внутриутробно чаще всего, на УЗИ выявляют врачи отсутствие диафрагмы. Это такая мышечная преграда между брюшной и грудной полостью. И это, к сожалению, нашли еще на самых ранних сроках беременности при первом УЗИ, что говорит о значительном недоразвитии диафрагмы. Была непосредственно включена искусственная вентиляция легких, но ее оказалось недостаточно. Ребенок был переведен в РНПЦ детской хирургии. Операция длилась на протяжении трех часов. Самая большая трудность - то, что не было даже каких-то зачатков диафрагмы слева, и всю диафрагму пришлось создавать с нуля, скажем так, если это допустимо, из мышечного лоскута".

Марина Горбатенко, заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 2 РНПЦ детской хирургии:

"Все это многочисленное оборудование спасает жизни наших тяжелых пациентов, в том числе это аппарат ЭКМО, который позволяет подготовить в некоторых случаях даже безнадежных пациентов к предстоящим операциям".

Операция сложнейшая. Лучшие крупные центры мира при наличии высококлассных специалистов и соответствующего оборудования дают не более 5-6 % выживаемости таких пациентов, и это при отсутствии порока сердца.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

"Это порок не самый редкий, но достаточно редкий. И до сих пор, к сожалению, детки с такими врожденными особенностями не выживали. Это первый ребенок, который выжил. Самое главное, что я хочу подчеркнуть в истории этого ребенка, - это взаимодействие между структурами, системами здравоохранения, между разными клиниками и разными специальностями врачей. Никогда не загадываем, когда будет какой ребенок, но уже в следующий раз, если будет такая проблема, я думаю, что мы справимся с ней".

В белорусской команде - реаниматологи, специалисты экстракорпорального кровообращения, детские хирурги и кардиохирурги. Такие команды называют мультидисциплинарными, где у каждого важнейший фронт задач.

Малыша уже удалось перевести на полноценное самостоятельное дыхание. Родители ждут выписки. А эти технологии будут внедряться и дальше.