В Минске стартовал двухдневный форум для блогеров и контентмейкеров

27 сентября в Минске стартовал двухдневный форум "БлогБай. Нам есть что сказать!". Среди его участников 150 контентмейкеров.

Форум первый в своем роде. Открытие и пленарное заседание прошли в Детском технопарке, а практические навыки блогеры отрабатывали, создавая проекты на других площадках: на базе Белтелерадиокомпании, Национального олимпийского комитета и Парка высоких технологий.

Быть блогером - популярное нынче занятие. Нужны только телефон и креатив. Последнее, кстати, не всегда. В топ порой влетают совсем незамысловатые видео. И на их фоне безобидные, слегка чудаковатые котики очень даже выигрышно смотрятся. И весь этот контент, которым завален интернет, отвлекает от сути. Среди инфомусора легко затеряться фактам и слишком просто пробиться фейкам.

Белорусские блогеры или контентмейкеры, ставшие участниками форума (не все и даже большинство), политически неангажированные. Это не политологи, порой они и без большого жизненного опыта. Просто ребята - молодые, дерзкие, увлеченные кто чем.

В информационной войне не делают скидок. И коль уж транслируешь что-то в массы, будь ответственен за каждое слово. Форум в том числе и об этом.

150 участников. Они лидеры мнений для 14 млн человек. Это полторы Беларуси подписчиков! А если взять еще и тех, кто у них сегодня был в наставниках - мэтры, политические обозреватели, руководители СМИ, так и до 27 млн зрителей, слушателей и прислушивателей (инсайд от Министерства информации).

Как отметил министр информации Беларуси Марат Марков, подобное мероприятие - это первый опыт. Но такой форум необходим. "Тем более впереди действительно важное событие. Вы сами видите, что творится вокруг нас, - акцентировал глава Мининформа. - И если мы не будем собираться и объединяться, если не будем понимать, насколько это важно сегодня для страны и для каждого из нас, значит мы недорого стоим либо не любим свою страну, а ее любить надо".

У министра информации поинтересовались, составляют ли блогеры конкуренцию журналистам. Здесь разделение тонкое. Правильнее и продуктивнее, когда есть симбиоз, работа в команде. О таком тандеме говорили уже на пленарном заседании в стенах Белтелерадиокомпании. "Первый информационный" - это десант боевых солдат с оперативной и правдивой информацией. Так у него еще и интернет-позиции прикрыты! Новый сайт news.by - это самостоятельный информационный интернет-ресурс. 68 % пользователей - белорусы, 22 % - россияне. Но читают сайт из Германии, США, Польши, Казахстана, Литвы, Китая, Швеции и других стран.

Идет информационная война. И если представители традиционных СМИ - телевидения, радио, газет - прекрасно понимают, что они на информационном фронте и защищают рубежи независимости нашей страны, то хотелось бы еще поближе познакомиться с блогосферой, с представителями новых медиа и выстроить горизонтальные связи для того, чтобы мы единым фронтом, единым кулаком ежедневно, ежесекундно отражали те атаки, которые идут от наших якобы "дружественных" стран. Александр Хоровец, главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

Во всех официальных сообществах Белтелерадиокомпании подписчиков свыше 3,6 млн. Ежемесячные охваты публикаций превышают 15 млн пользователей. БТ есть что сказать и показать. А еще здесь готовы предоставить эфирное время - руководитель медиахолдинга Иван Эйсмонт это официально заявил. В приоритете общественно-политические темы. И, кажется, это услышали. В кулуарах форума Женя Онегин, блогер из Могилева, заявил: хочу меняться!

И еще немного географии. Среди участников мероприятия гости из России и Латвии, а еще, например, белорусские испанцы. Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии, уже не раз заявлял: Беларусь стала мишенью для коллективного Запада. Они нам санкции, а каталонец им правду-матку про Беларусь.