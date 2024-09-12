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В Минске стартовал двухдневный форум для блогеров и контентмейкеров
27 сентября в Минске стартовал двухдневный форум "БлогБай. Нам есть что сказать!". Среди его участников 150 контентмейкеров.
Форум первый в своем роде. Открытие и пленарное заседание прошли в Детском технопарке, а практические навыки блогеры отрабатывали, создавая проекты на других площадках: на базе Белтелерадиокомпании, Национального олимпийского комитета и Парка высоких технологий.
Быть блогером - популярное нынче занятие. Нужны только телефон и креатив. Последнее, кстати, не всегда. В топ порой влетают совсем незамысловатые видео. И на их фоне безобидные, слегка чудаковатые котики очень даже выигрышно смотрятся. И весь этот контент, которым завален интернет, отвлекает от сути. Среди инфомусора легко затеряться фактам и слишком просто пробиться фейкам.
Белорусские блогеры или контентмейкеры, ставшие участниками форума (не все и даже большинство), политически неангажированные. Это не политологи, порой они и без большого жизненного опыта. Просто ребята - молодые, дерзкие, увлеченные кто чем.
В информационной войне не делают скидок. И коль уж транслируешь что-то в массы, будь ответственен за каждое слово. Форум в том числе и об этом.
150 участников. Они лидеры мнений для 14 млн человек. Это полторы Беларуси подписчиков! А если взять еще и тех, кто у них сегодня был в наставниках - мэтры, политические обозреватели, руководители СМИ, так и до 27 млн зрителей, слушателей и прислушивателей (инсайд от Министерства информации).
Как отметил министр информации Беларуси Марат Марков, подобное мероприятие - это первый опыт. Но такой форум необходим. "Тем более впереди действительно важное событие. Вы сами видите, что творится вокруг нас, - акцентировал глава Мининформа. - И если мы не будем собираться и объединяться, если не будем понимать, насколько это важно сегодня для страны и для каждого из нас, значит мы недорого стоим либо не любим свою страну, а ее любить надо".
У министра информации поинтересовались, составляют ли блогеры конкуренцию журналистам. Здесь разделение тонкое. Правильнее и продуктивнее, когда есть симбиоз, работа в команде. О таком тандеме говорили уже на пленарном заседании в стенах Белтелерадиокомпании. "Первый информационный" - это десант боевых солдат с оперативной и правдивой информацией. Так у него еще и интернет-позиции прикрыты! Новый сайт news.by - это самостоятельный информационный интернет-ресурс. 68 % пользователей - белорусы, 22 % - россияне. Но читают сайт из Германии, США, Польши, Казахстана, Литвы, Китая, Швеции и других стран.
Идет информационная война. И если представители традиционных СМИ - телевидения, радио, газет - прекрасно понимают, что они на информационном фронте и защищают рубежи независимости нашей страны, то хотелось бы еще поближе познакомиться с блогосферой, с представителями новых медиа и выстроить горизонтальные связи для того, чтобы мы единым фронтом, единым кулаком ежедневно, ежесекундно отражали те атаки, которые идут от наших якобы "дружественных" стран.
Во всех официальных сообществах Белтелерадиокомпании подписчиков свыше 3,6 млн. Ежемесячные охваты публикаций превышают 15 млн пользователей. БТ есть что сказать и показать. А еще здесь готовы предоставить эфирное время - руководитель медиахолдинга Иван Эйсмонт это официально заявил. В приоритете общественно-политические темы. И, кажется, это услышали. В кулуарах форума Женя Онегин, блогер из Могилева, заявил: хочу меняться!
И еще немного географии. Среди участников мероприятия гости из России и Латвии, а еще, например, белорусские испанцы. Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии, уже не раз заявлял: Беларусь стала мишенью для коллективного Запада. Они нам санкции, а каталонец им правду-матку про Беларусь.
В субботу, 28 сентября, у блогеров тоже насыщенная программа. Начнут с олимпийской зарядки с участием белорусских спортсменов. К обеду презентация и защита созданных проектов. Узнаем, кто станет лучшим. Но важно и то, что при всей загруженности есть место традициям, исторической памяти. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков участники форума возложат цветы к мемориальным памятникам и сделают там для своей целевой аудитории контент - полезный, информативный, своевременный.
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