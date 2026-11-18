Минск снова звучит в унисон с высокой классикой. В Белорусской государственной академии музыки стартовал II Международный конкурс хоровых дирижеров имени Виктора Ровдо. Путевку в очный этап получили 20 молодых дирижеров из 9 стран. В эти дни мастерство показывают представители Беларуси, России, Казахстана, Армении, Ливана и Испании.

Николь Згейб, участница II Международного конкурса хоровых дирижеров имени В. В. Ровдо (Россия):

"Конкурс с достаточно серьезным уровнем высоким, прекрасный состав жюри, академия, хор. Это все очень важные критерии для выбора конкурса, на который ты едешь. И поэтому я решила, что нужно обязательно в этом году ехать. Чувствую огромную благодарность хору, который максимально старательно реагировал на мои просьбы, на мой жест. Это очень важно в работе с хором, когда ты чувствуешь, что хор отвлекается".

Накануне участники держали ответ за пультом в тандеме со смешанным составом студенческого хора Белорусской государственной академии музыки. Уже 18 ноября предстоит работа с женским составом коллектива. А в третьем туре музыкантов ждет закрытая репетиция с Академическим хором Белтелерадиокомпании.

Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, член жюри II Международного конкурса хоровых дирижеров имени В. В. Ровдо:

"Критерии, они, наверное, для всех конкурсов едины. Это точное понимание тех задач, которые стоят перед дирижером, которые ставят партитура, понимание стилистики сочинения, умение оперативно, потому что 10 минут - это, ну, скажем, то время, которое позволяет и оценить комиссии, и в то же время принять важные решения и решить ту задачу, которая поставлена композитором".

"По положению конкурса предусмотрены денежные призы для лауреатов и дипломатов конкурса. Победителями становятся все те участники, кто был допущен к третьему туру", - отметила замдекана Белорусской государственной академии музыки Ирина Скварко.

Кульминацией форума станет торжественный гала-концерт и награждение лауреатов.