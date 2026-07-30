В Минске стартовал III Форум блогеров Беларуси

III Форум блогеров Беларуси стартовал 30 июля в Минске. В 2026 году масштабная площадка проходит под девизом "Блог.Бай. Третий трудовой". Чем удивляют организаторы?

Несмотря на то, что форум еще совсем молодой, из года в год организаторы не перестают удивлять блогерское сообщество.

В этом году насыщенную двухдневную программу для 50 инфлюенсеров со всей страны организовало Министерство информации при поддержке Министерства образования и Белорусского республиканского союза молодежи. Потому и акценты символические. В преддверии дня белорусских студотрядов блогерский десант станет трудовым.

Андрей Кунцевич, первый замминистра информации Беларуси:

"Мы как организаторы для себя ставили две главные задачи. Первая - более предметное вовлечение блогерского сообщества в важную и актуальную для государства информационную повестку. По социологическим опросам мы видим такой широкий запрос современной белорусской молодежи на самореализацию и новые формы занятости. Отсюда основная тема форума этого года - организация занятости молодежи, реализация молодежных инициатив".

"Блогерством я занимаюсь с 2013 года. Пробовал себя в разных ракурсах, и с органами власти у нас всегда был открытый диалог - любые проекты и начинания воспринимались очень хорошо, никаких проблем не возникало. Молодежь активно следит за контентом, обязательно пишет комментарии. У нас на заводе газовой аппаратуры тоже работают студенческие отряды, и сегодня я на личном примере покажу ребятам, как нужно трудиться", - отметил блогер из Новогрудка Виталий Бессараб.

Увидеть внутреннюю кухню работы студенческих отрядов - уникальная возможность, которая сегодня появилась у блогеров.

Для них открыты двери флагманских предприятий столицы: МАЗ, МТЗ, Белорусская железная дорога, а еще строительство значимого объекта - Национального исторического музея. Его готовность составляет 95 %. Сейчас ведутся внутренние работы, формируются экспозиции, благоустраивается территория.

"Впечатлил, конечно, масштаб этого объекта, и особенно впечатлили сроки стройки, потому что за такие сжатые сроки возвести такой объект, это вызывает уважение. Мы несем информацию для людей, они нас слушают, прислушиваются, и мы, обмениваясь здесь опытом, тоже пытаемся понять нашу аудиторию и аудиторию других ребят. И это, конечно, здорово, что мы можем вот так собраться", - поделилась блогер из Слуцка Марика Ярали.

"Працуем разам!" - несменный девиз студотрядов, который, благодаря III Форуму блогеров, однозначно выйдет за рамки молодежного движения.