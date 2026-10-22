В Минске стартовал международный форум "Беларусь молочная". Тема этого года - "Молоко высокой пробы: больше ценности в каждом литре". Участие принимают около 450 делегатов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Кыргызстана, Индии, Китая, Турции.

Игорь Дорофейчик, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы поставляем молочную продукцию в 69 стран. Безусловно, на этом мы не останавливаемся. Свою продукцию везде представляем, презентуем для того, чтобы знали о нашей продукции. Я думаю, что знают о нашей продукции со вкусом и с качеством. Она хорошо зарекомендовала себя за пределами страны. Рынки предприятия сегодня осваивают таким образом, который наиболее выгоден, и там, где есть свободные ниши: в первую очередь Российская Федерация, страны Африки".

молочные продукты

Чтобы белорусские молочные реки не мельчали и текли стабильно, отрасль нужно модернизировать, применять самые новейшие технологии. До 2030 года нужно достичь производства 10,5 млн тонн молока. Пока цифра немногим превышает 9 млн тонн. За счет чего это будем делать? Строительство, реконструкция молочно-товарных комплексов, то есть через улучшение условий содержания животных, которые уже показывают неплохие результаты. Если брать в целом по стране, то удой молока на корову растет, а значит, у нас есть все рабочие лайфхаки в этом деле, с которыми мы не прочь поделиться, и лучшего места, чем международный форум, не найдешь.