В Минске стартовал музыкальный фестиваль "Прайм Эра"

Беларусь живет в ритме масштабных, знаковых событий, которые объединяют тысячи людей, разбивая в прах любые попытки внешней изоляции. И в очередной раз доказывает, что никакие внешние ограничения, закрытые границы и санкции неспособны изолировать ее от мировой культуры и больших культурных событий. Столица и страна в целом по-прежнему притягивает зарубежных звезд первой величины, а Минский стадион "Динамо" превратился в эпицентр масштабного шоу. Здесь 19 сентября вечером стартовал музыкальный марафон - фестиваль "Прайм Эра".

На гигантской сцене выступают звезды евродэнса: Morandi, Snaр, Mr. President и многие другие. Концерт перешагнул свой экватор, а на танцполе нет свободного места.

Сергей Минский, директор "Первой продюсерской компании":

"Им хватило просто проехать по центру Минска и немножко прогуляться вокруг отеля, и они все как в один голос говорят: удивительная страна, чистота, доброжелательность. У кого-то что-то спросишь, куда пройти, все чуть ли не меняют свои планы для того, чтобы показать. Это то, чем мы гордимся".

Келли Оверетт, певица (Великобритания), отметила магическую атмосферу в Беларуси и Минске. Она безумно рада фестивалю и говорит, что заметила, что на концерте присутствуют люди как ее возраста, так и их дети, возможно, даже внуки.

В общей сложности шоу рассчитано на 6 часов непрерывного звука. Программа фестиваля "Прайм Эра" завершится ближе к полуночи.