В Минске стартовал отопительный сезон: тепло пришло в школы, детсады и больницы

Жилищный фонд столицы подготовлен к осенне-зимнему периоду: паспорта готовности получены, а уже 24 сентября отопительный сезон начался в Минске.

Батареи потеплели в детских садах, школах, больницах и музеях, библиотеках и гостиницах. Ремонтные работы теплосетей начались в мае, специалисты поэтапно провели весь спектр восстановительных работ.

Городские службы контролируют запуск отопительных систем непосредственно на местах. Все возникающие вопросы решают оперативно.

Включение систем отопления будет проходить в несколько этапов. Первыми на очереди, по традиции, идут социальные учреждения: тепло подают при температуре от 10 градусов в течение трех дней. При + 8 подключится жилищный фонд, а затем эстафету подхватят административные и промышленные здания.

"В детских садах обеспечивается постоянный контроль за температурным режимом. Температура в групповых помещениях стабильная. Санитарными нормами и правилами установлен четкий температурный режим для учреждений дошкольного образования. В группах раннего возраста - от 21 до 23 градусов выше нуля, в садовых группах, в которых находятся воспитанники с 3 до 7 лет, - 19-21 градус", - рассказала заместитель заведующего детским садом № 147 Первомайского района г. Минска Виктория Головачева.

"Отопительный сезон в этом году начался рано. Мы даже еще не успели замерзнуть, а уже в наши школы пришло тепло. Все сети и коммуникации были к этому готовы. Поэтому подключение сегодняшнего отопления прошло абсолютно безболезненно, без каких-либо аварий и повреждений. Мы почувствовали, что стало тепло", - поделилась директор начальной школы № 29 г. Минска им. братьев Сенько Оксана Орлова.

Общая протяженность тепловой и горячей водной магистрали Минска - почти 1,2 тыс. км. Каждый год систему модернизируют и улучшают для эффективной городской инфраструктуры.

Андрей Садовский, замначальника управления, начальник отдела управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

"С учетом того, что требуется выдерживать стандарт в помещениях, соответственно, данную норму законодатель пересмотрел и предложил запускать отопление после истечения трех дней со среднесуточной температурой ниже + 10 градусов в объектах социального назначения. Проведены все необходимые гидравлические испытания и прочие работы. Уже к середине сентября все эти объекты получили паспорта готовности тепловой энергии, что и позволило запустить в социальной сфере теплоснабжение сегодняшнего дня".

Минск к новому отопительному сезону подошел основательно. За этот год энергетики Минска обновили почти 100 км тепловых сетей, а также выполнили ремонт 8 тыс. теплоузлов в многоквартирных жилых домах.

24 сентября отопление включили и в Витебске.