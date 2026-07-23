В Минске стартовал проект "Лекарь-2026": студенты-медики получают опыт работы в больнице

В больнице скорой медицинской помощи Минска стартовал проект "Лекарь-2026".

Студенты медуниверситета и медколледжа в качестве бойцов студотрядов осваивают важные навыки. Эти молодые люди определились с будущей профессией, а пока пришло время набираться опыта.

"Наша задача заключается в том, чтобы работать 2 месяца наравне с сотрудниками больницы скорой медицинской помощи, помогать людям, лечить их. Конечно, есть и идеологическая работа, так как проект запущен в рамках Года белорусской женщины, у нас 4 отряда из 5 состоят из боевых девчонок, которые готовы помогать своей стране", - рассказала командир минского городского медицинского рабочего проекта "Лекарь" Александра Горенкова.

Образование, медицина, промышленность, строительство - бойцы студотрядов ежегодно вносят свой вклад в развитие важнейших объектов страны.