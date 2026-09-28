В Минске стартовала вакцинация от гриппа и коронавируса

Сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями приближается. Медики фиксируют ожидаемый сезонный подъем. Главным и самым эффективным средством защиты по-прежнему остается вакцинация. Хотя массовая прививочная кампания стартует в октябре, пациенты из групп риска - дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, - могут привиться уже сейчас.

Беларусь готовится к сезонному пику заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медики прогнозируют максимальную активность вирусов уже в начале октября. Причина - приход осенних холодов, начало учебного года и возвращение людей из отпусков.

Сейчас преимущественно циркулируют негриппозные вирусы - риновирус, бокавирус и вирусы парагриппа. Защититься от сезонных инфекций в столице можно уже сейчас.

Так, только за утро 28 сентября в столичной центральной районной клинической поликлинике № 3 прививку сделали около 30 человек. Всего за 4 дня вакцинацию прошли более 300 пациентов.

"Укол нежный, деликатный. Это нужное дело, потому что каждый год прививаюсь, чувствую себя неплохо", - рассказал пациент.

Вакцинация проводится одновременно от гриппа и от коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется пациентам из групп риска: им прививка необходима в первую очередь.

Ирина Пашуто, главный врач 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района г. Минска:

"Мы уже с 24 сентября в поликлиниках города Минска начали делать прививки пациентам на грипп вакциной "Гриппол Плюс". Это российская вакцина, которая уже много лет очень хорошо себя зарекомендовала. Для того чтобы получить направление на вакцинацию, необходимо обратиться в кабинет врача общей практики, врача-специалиста, в доврачебные кабинеты, в специально организованные кабинеты приема помощников врачей. На вакцинацию необходимо обращаться с паспортом".

Медики также советуют не забывать о личной профилактике, чтобы избежать тяжелых осложнений: отита, бронхита, пневмонии и неврологических расстройств.

Поэтому при первых симптомах, таких как кашель, насморк, температура, следует сразу же обратиться к врачу, иначе могут возникнуть осложнения.