В Минске стартовало строительство первого объекта третьей кольцевой дороги

26 мая в Минске начали монтаж первых пролетных сооружений на путепроводе "Колесникова-Ратомская". Он соединит микрорайоны Каменная Горка и Лебяжий. Мост станет первым объектом в организации третьего городского кольца.

Так появляется новый путепровод, который свяжет два района Минска, Фрунзенский и Центральный, от улицы Колесникова на улицу Тимирязева. Специалисты уже установили первое пролетное строение. Постепенно появляются и новые опоры, работают в режиме 24/7, максимально оперативно, чтобы как можно скорее запустить здесь полноценный трафик.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой"

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой": "Всего здесь 13 пролетных строений, 12 из которых будут 33 метра в длину. Самый последний, 13-й пролет - 18-метровый. Общая длина путепровода составит 282 метра. Сегодня мы начали монтаж первого из 13 пролетов. За ближайшие два месяца, июнь и июль, планируем выполнить заполнение порядка семи пролетных строений. В оставшееся время будем параллельно монтировать оставшуюся часть и укладывать слои покрытия и основания самого путепровода. Все эти работы необходимо завершить в благоприятных погодных условиях, чтобы качественно уложить асфальтобетон, чтобы обеспечить устройство асфальтобетона".

Сразу после того, как этот объект сдадут в эксплуатацию, строители приступят к новому путепроводу, который соединит Лошицу и Серебрянку, а после построят еще один мост из Курасовщины в Малиновку.

"В дальнейшем мы плавно перейдем на строительство объекта. Это объединение Московского и Октябрьского района. Возведение участка улицы от Чурлениса до улицы Кижеватова. Будем идти от Серова в сторону Павла Шпилевского, ну а потом уже от Манюшка до Малинина", - рассказал Сергей Панев.