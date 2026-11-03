В Минске стартует IV Международная конференция по евразийской безопасности.

На полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности будет работать выездная студия "Первого информационного канала".

Главный вопрос форума: как собрать евразийскую головоломку общей безопасности. Ожидается важная дискуссия, в которой могут родиться новые смыслы.

Сегодня опасность все чаще исходит с Западного фронта: множество европейских стран охвачено протестами, звучат предупреждения о рисках гражданской войны, как в Польше. Символично, что четвертая конференция проходит в один день с промежуточными выборами в США - от них также зависит геополитика.

На пленарном заседании выступят многие участники. Модератором-ведущим будет Иван Михайлович Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании. Особое внимание привлекает Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу - опытный турецкий дипломат, много лет проработавший заместителем главы МИД Турции и почти восемь лет представлявший страну в ООН. Несколько дней назад Анкара выдвинула его на пост Генерального секретаря ООН, поэтому его мнение о дальнейшей судьбе организации особенно важно: ООН переживает не самые легкие дни.

Беларусь, как всегда, выступает за диалог: "Разрушить всегда успеем. Давайте разговаривать". В предыдущие годы на конференции выступал Президент Александр Лукашенко. В октябре 2023 года именно здесь была предложена Хартия многообразия и многополярности в XXI веке. Сейчас документ активно разрабатывается МИДом Беларуси при содействии России, и участники ждут конкретных обновлений.

Беларусь постоянно организует миротворческие площадки - примером стала гуманитарная миссия в Алешках на прошлой неделе. Важным будет и заседание по геоэкономике - новому понятию, которое активно анализируют эксперты: как экономика страны влияет на окружающий мир.

Прямую трансляцию конференции будут вести телеканалы "Первый информационный" и "Беларусь 24".