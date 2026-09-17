В Минске стартует IV Международный фестиваль циркового искусства

IV Международный фестиваль циркового искусства стартует в Минске. На манеже Белгосцирка соберутся артисты из 20 стран мира.

Откроет четырехдневный марафон масштабная конкурсная программа "А", где первыми свое мастерство покажут виртуозы акробатики и комедийного жанра.

В числе первых экзотических участников, прибывших в столицу, - цирковые труппы из Кореи и Бразилии.

Борьба за Гран-при продлится до воскресенья, когда международное жюри назовет имена победителей на финальном гала-шоу.